Южный Парк 1997, 27 сезон

Постер к 27-му сезону сериала Южный Парк
Киноафиша Сериалы Южный Парк Сезоны Сезон 27
South Park 18+
Оригинальное название Season 27
Название Сезон 27
Премьера сезона 23 июля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 50 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 16 голосов
8.7 IMDb

Список серий сериала Южный Парк

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Нагорная проповедь Sermon on the 'Mount
Сезон 27 Серия 1
23 июля 2025
Получил орех Got a Nut
Сезон 27 Серия 2
6 августа 2025
Усталрсть от беспокойства Sickofancy
Сезон 27 Серия 3
20 августа 2025
Вок мертв Wok is Dead
Сезон 27 Серия 4
3 сентября 2025
Конфликт интересов Conflict of Interest
Сезон 27 Серия 5
24 сентября 2025
