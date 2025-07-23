Меню
Южный Парк 1997, 27 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
South Park
18+
Оригинальное название
Season 27
Название
Сезон 27
Премьера сезона
23 июля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
5
Продолжительность сезона
1 час 50 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
16
голосов
8.7
IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Нагорная проповедь
Sermon on the 'Mount
Сезон 27
Серия 1
23 июля 2025
Получил орех
Got a Nut
Сезон 27
Серия 2
6 августа 2025
Усталрсть от беспокойства
Sickofancy
Сезон 27
Серия 3
20 августа 2025
Вок мертв
Wok is Dead
Сезон 27
Серия 4
3 сентября 2025
Конфликт интересов
Conflict of Interest
Сезон 27
Серия 5
24 сентября 2025
