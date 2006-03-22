В 10 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» Эрик попадет на киностудию FOX. Его задача состоит в том, чтобы убедить главу телевизионной сети и сценаристов многосерийного проекта «Гриффины» в необходимости ввода цензуры.
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