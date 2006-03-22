В 10 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» Альберт Гор наменен расправиться с «Челмедведосвином» – мифическим существом, при помощи которого вице-президент стремился привлечь к себе внимание. Из-за ухищрений Гора ребята оказываются в Пещере ветров.
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