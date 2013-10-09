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Сериалы
Южный Парк
Сезоны
Южный Парк (1997 - …), список сезонов
South Park
18+
Год выпуска
1997
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Comedy Central
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Список сезонов сериала «Южный Парк»
Сезон 1 / Season 1
1997,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1998,
18 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
1999,
17 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2000,
17 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2001,
14 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2002,
17 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2003,
15 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2004,
14 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2005,
14 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
2006,
14 эпизодов
Сезон 11 / Season 11
2007,
14 эпизодов
Сезон 12 / Season 12
2008,
14 эпизодов
Сезон 13 / Season 13
2009,
14 эпизодов
Сезон 14 / Season 14
2010,
14 эпизодов
Сезон 15 / Season 15
2011,
14 эпизодов
Сезон 16 / Season 16
2012,
14 эпизодов
Сезон 17 / Season 17
2013,
10 эпизодов
Сезон 18 / Season 18
2014,
10 эпизодов
Сезон 19 / Season 19
2015,
10 эпизодов
Сезон 20 / Season 20
2016,
10 эпизодов
Сезон 21 / Season 21
2017,
10 эпизодов
Сезон 22 / Season 22
2018,
10 эпизодов
Сезон 23 / Season 23
2019,
12 эпизодов
Сезон 24 / Season 24
2021,
1 эпизод
Сезон 25 / Season 25
2022,
6 эпизодов
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