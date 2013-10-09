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Киноафиша Сериалы Южный Парк Сезоны
Южный Парк (1997 - …), список сезонов South Park 18+
Год выпуска 1997
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Comedy Central
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Список сезонов сериала «Южный Парк»
Южный Парк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1997, 13 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1998, 18 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1999, 17 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2000, 17 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2001, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2002, 17 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2003, 15 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2004, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2005, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2006, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2007, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2008, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2009, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2010, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2011, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2012, 14 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2013, 10 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2014, 10 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2015, 10 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2016, 10 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2017, 10 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2018, 10 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2019, 12 эпизодов
 
Южный Парк - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2021, 1 эпизод
 
Южный Парк - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
2022, 6 эпизодов
 
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