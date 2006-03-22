В 10 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» Полотенчик испытывает финансовые трудности. Чтобы заработать денег, он принимает решение выпустить в свет мемуары, а свое авторство спрятать за «человеческим» псевдонимом Стивен Полотенчик.
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