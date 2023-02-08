Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания

Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина

Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований

«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря

Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном

Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото

Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин

Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?

Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино

Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями