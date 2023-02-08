Меню
Южный Парк 1997, 26 сезон

Постер к 26-му сезону сериала Южный Парк
South Park 18+
Оригинальное название Season 26
Название Сезон 26
Премьера сезона 8 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 26-й сезон сериала «Южный Парк»

В 26 сезоне сериала «Южный парк» продолжается история о жизни четырех подростков — Стэна Марша, Эрика Картмана, Кайла Брофловски и Кенни Маккормика — и их злоключениях в небольшом городке американского штата Колорадо. Четверка ходит в местную школу, а в свободное от учебы время помогает окружающим преодолевать новые трудности, с которыми они сталкиваются с завидной регулярностью. В то время как различные сверхъестественные события застигают горожан врасплох, четверке школьников удается справиться с ними непринужденно и хладнокровно, ведь они гораздо более современны, чем другие обитатели Южного парка.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 16 голосов
8.7 IMDb

Список серий сериала Южный Парк

Купидон Йе Cupid Ye
Сезон 26 Серия 1
8 февраля 2023
Всемирный тур по конфиденциальности The World-Wide Privacy Tour
Сезон 26 Серия 2
15 февраля 2023
Японский туалет Japanese Toilet
Сезон 26 Серия 3
1 марта 2023
Глубокое обучение Deep Learning
Сезон 26 Серия 4
8 марта 2023
Хот-доги Дикимбла DiKimble's Hot Dogs
Сезон 26 Серия 5
22 марта 2023
Весенние каникулы Spring Break
Сезон 26 Серия 6
29 марта 2023
