В 10 сезоне 14 серии сериала «Южный парк» Стэну нужно вернуть велосипед. Для этого он становится тренером юных хоккеистов из детского сада. В числе участников детсадовской команды оказывается мальчик, у которого онкологическое заболевание.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail