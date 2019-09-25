Меню
Южный Парк 1997, 23 сезон

Постер к 23-му сезону сериала Южный Парк
South Park 18+
Оригинальное название Season 23
Название Сезон 23
Премьера сезона 25 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 23-й сезон сериала «Южный Парк»

В 23 сезоне сериала «Южный парк», который появился на экранах летом 2015 года, зрители увидели продолжение полюбившейся им истории, посвященной обитателям провинциального американского городка. В этом сезоне много внимания будет уделено Рэнди, которому придется не только налаживать бизнес, но и решать проблему с Шелли и ее интересом к марихуане. С Баттерсом случится увлекательная история в музее, Скотт проявит симпатию к новой ученице, а Картману придется столкнуться лицом к лицу со своей фобией.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 16 голосов
8.7 IMDb

Список серий сериала Южный Парк

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Мексиканский Джокер Mexican Joker
Сезон 23 Серия 1
25 сентября 2019
Группа в Китае Band in China
Сезон 23 Серия 2
2 октября 2019
Прививки!!! Shots!!!
Сезон 23 Серия 3
9 октября 2019
Пусть они едят жижу Let Them Eat Goo
Сезон 23 Серия 4
16 октября 2019
Хеллоуин на ферме Тегриди Tegridy Farms Halloween Special
Сезон 23 Серия 5
30 октября 2019
Финал сезона Season Finale
Сезон 23 Серия 6
6 ноября 2019
Настольные девочки Board Girls
Сезон 23 Серия 7
13 ноября 2019
Похитители какашек Turd Burglars
Сезон 23 Серия 8
27 ноября 2019
Обычное кабельное Basic Cable
Сезон 23 Серия 9
4 декабря 2019
Christmas Snow
Сезон 23 Серия 10
11 декабря 2019
