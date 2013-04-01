Во 2 сезоне 9 серии сериала «Склифосовский» в отделение прибывает побитый мужчина в сопровождении дочери, и этот кейс выглядит подозрительно. Также на работу выходит новый коллега Хромов: он немедленно начинает вести себя вызывающе.