Во 2 сезоне 4 серии сериала «Склифосовский» в отделение поступает пациент, пострадавший из-за езды на мотоцикле. Выходит новый интерн, руководить которым предстоит Косте. У Сергея большие проблемы в отношениях с сыном.
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