Во 2 сезоне 20 серии сериала «Склифосовский» Олег вынужден выслушать неприятную правду о своем новом романе. Тем временем у ребенка Пастуховых появляются большие проблемы со здоровьем. Неклюдов же неудачно распоряжается семейными деньгами.