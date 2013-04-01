Во 2 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» личная жизнь Салама все не желает устраиваться. Брагину выпадает подежурить с Мариной. Кроме того, к нему поступает его бывший педагог, пострадавшая из-за обнаглевшего ученика.