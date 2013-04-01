Во 2 сезоне 13 серии сериала «Склифосовский» Олег оказывается меж двух огней: Мариной и ее больным отцом с одной стороны и Леной — с другой. Зименская должна пережить семейную утрату. Новым пациентом оказывается жертва межнационального конфликта.