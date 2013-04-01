Во 2 сезоне 1 серии сериала «Склифосовский» для Сергея приходит момент лечь под нож после страшного диагноза. Лариса зла на Олега из-за его молчания по столь важному поводу. Костя должен сделать первый шаг как дипломированный врач.
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