Во 2 сезоне 12 серии сериала «Склифосовский» в отделение приезжает Эмма с больной дочерью, у той сильный жар. Другой пациент прибывает с Костей и Хромовым. Несчастный получил ущерб здоровью из-за армейской неуставщины.