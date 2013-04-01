Во 2 сезоне 12 серии сериала «Склифосовский» в отделение приезжает Эмма с больной дочерью, у той сильный жар. Другой пациент прибывает с Костей и Хромовым. Несчастный получил ущерб здоровью из-за армейской неуставщины.
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