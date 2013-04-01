Во 2 сезоне 6 серии сериала «Склифосовский» Полина вновь наводит мосты с Пастуховым. В клинику поступает жертва полицейского насилия. Брагин пробует себя в деле с новичком — Нарочинской. Салам принимает близкую родственницу.
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