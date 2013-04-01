Во 2 сезоне 16 серии сериала «Склифосовский» в отделение привозят звезду сериалов. Тому интересно как можно больше узнать о медицине — так что он рад задержаться, наладив контакт с Олегом. Хромов же должен помочь жертве собственной галантности.
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