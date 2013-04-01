Во 2 сезоне 14 серии сериала «Склифосовский» Брагин хочет разрешить вопрос с операцией для Егора. Тот, однако, боится оказаться разделенным с матерью. Марина всерьез обсуждает с Зименской служебное соответствие Пастухова занимаемой должности.