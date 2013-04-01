Во 2 сезоне 23 серии сериала «Склифосовский» Марина переживает неприятные моменты при встрече с Хаевым. Утешение ей остается искать с Олегом. Хромов делится семейным секретом с Костей и рассказывает ему печальную историю сына.
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