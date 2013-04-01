Во 2 сезоне 22 серии сериала «Склифосовский» результаты обследования Юльки не дают окончательного ответа, так что Пастухов должен и дальше мучиться в ожидании. В отделении же — бритоголовые пациенты-нацисты, на которых вынужден смотреть Салам.
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