Во 2 сезоне 22 серии сериала «Склифосовский» результаты обследования Юльки не дают окончательного ответа, так что Пастухов должен и дальше мучиться в ожидании. В отделении же — бритоголовые пациенты-нацисты, на которых вынужден смотреть Салам.