Во 2 сезоне 17 серии сериала «Склифосовский» Костику предстоит пережить весьма неприятный сюрприз в отношениях. Лена прибирается в квартире Олега Брагина, и тот все больше входит во вкус своей новой любовной связи. Эмма просит его об одолжении.