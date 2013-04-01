Во 2 сезоне 17 серии сериала «Склифосовский» Костику предстоит пережить весьма неприятный сюрприз в отношениях. Лена прибирается в квартире Олега Брагина, и тот все больше входит во вкус своей новой любовной связи. Эмма просит его об одолжении.
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