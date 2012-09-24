В 1 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» у Салама не пропадает желание поухаживать за Аней, несмотря на ее равнодушие. В отделение поступают разношерстные пациенты: мальчик с посторонним предметом в носу и внезапно облысевший мужчина.
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