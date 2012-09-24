В 1 сезоне 20 серии сериала «Склифосовский» Костя должен иметь дело с последствиями своего разрыва с Аней. В институт поступает пациентка с подозрением на инсульт. А брат больной тем временем начинает «подбивать клинья» к Ане.
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