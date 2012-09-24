В 1 сезоне 17 серии сериала «Склифосовский» стартует новый роман Брагина. Слабый и больной Бреславец пытается продвинуть Олега в кресло главврача. Однако эту позицию в результате занимает некто новый и очень суровый.
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