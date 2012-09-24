В 1 сезоне 16 серии сериала «Склифосовский» для Олега приходит время потребовать от Ларисы ясности, но та не в состоянии дать ему ответ. В отделение поступают запоминающиеся пациенты: гимнастка, любительница покататься верхом и женщина-депутат.