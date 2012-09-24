В 1 сезоне 24 серии сериала «Склифосовский» Аня становится виновницей врачебной ошибки с фатальными последствиями. Коллектив должен как-то помочь молодому пациенту, чья мать является фанатичной сектанткой и мешает врачам.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Авторизация по e-mail