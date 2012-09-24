В 1 сезоне 14 серии сериала «Склифосовский» душа Ларисы полна злобы из-за попыток Сергея съехаться с ней. Олег вынужден пройти через хирургическое вмешательство, без больших шансов на успех. Параллельно он должен дать ответ на предложение шефа.
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