В 1 сезоне 23 серии сериала «Склифосовский» развивается роман Олега и Ларисы. Коллектив должен вылечить специфичного пациента — суеверную вокалистку. Зименская принимает важное кадровое решение, и ей нужна помощь Брагина.
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