В 1 сезоне 3 серии сериала «Склифосовский» Лариса быстро сталкивается с профессиональным выгоранием, но ее шеф верит в своего кандидата. Параллельно поступает пара пациентов, сиганувших с крыши. Брагин же ловит на себе восхищенные взгляды медсестры.
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