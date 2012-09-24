В 1 сезоне 3 серии сериала «Склифосовский» Лариса быстро сталкивается с профессиональным выгоранием, но ее шеф верит в своего кандидата. Параллельно поступает пара пациентов, сиганувших с крыши. Брагин же ловит на себе восхищенные взгляды медсестры.