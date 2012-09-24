В 1 сезоне 7 серии сериала «Склифосовский» у Олега возникает мысль сходить с Ларисой в театр. В больницу привозят упрямого деда, а руководитель коллектива начинает ждать проверки под прикрытием. На лечение поступает девочка с отравлением.
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