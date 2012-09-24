В 1 сезоне 18 серии сериала «Склифосовский» в институт заявляется представитель закона с расследованием. Ларисе нужно разрулить большую неприятность. В плане пациентов тоже скучать не приходится: доставлен раненый бандит.
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