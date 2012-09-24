В 1 сезоне 12 серии сериала «Склифосовский» Олег, наконец, предлагает Эмме руку и сердце. Тем временем шеф Бреславец решает сделать Салама полноправным сотрудником. Это вводит юношу в ступор из-за сомнений в собственных силах и компетентности.