В 1 сезоне 12 серии сериала «Склифосовский» Олег, наконец, предлагает Эмме руку и сердце. Тем временем шеф Бреславец решает сделать Салама полноправным сотрудником. Это вводит юношу в ступор из-за сомнений в собственных силах и компетентности.
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