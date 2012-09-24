В 1 сезоне 22 серии сериала «Склифосовский» прямо в отделении умирает человек. Сергей расстроен поведением Ларисы. Кроме того, депрессия не мешает Пастухову спасти пациента, а жертва изнасилования видит в институте неожиданное лицо.
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