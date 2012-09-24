В 1 сезоне 5 серии сериала «Склифосовский» ошибки Эммы наводят Олега на мысль о расставании с ней. Тем временем в отделение поступают две дамы с отравлением. Коллега Пастухов делится с женой хорошими новостями и планами на будущее.
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