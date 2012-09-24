В 1 сезоне 10 серии сериала «Склифосовский» в руки врачей попадает беременная женщина после неудачной попытки подпольного аборта. Костя испытывает прилив ревности к Ане, и виной всему Салам. Брагин делает Эмме интересное предложение.
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