Награды и номинации «Шерлок»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Audience Award (TV)
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Best Sound: Fiction
Победитель
Best Writer
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Best Editing: Fiction
Победитель
Best Sound: Fiction
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Audience Award (TV)
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Best Editing - Fiction/Entertainment
Победитель
Best Actor
Номинант
 Best Director - Fiction/Entertainment
Номинант
 Best Original Television Music
Номинант
 Best Production Design
Номинант
 Best Original Television Music
Номинант
 Audience Award (TV)
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Best Sound: Fiction
Номинант
 Best Editing: Fiction
Номинант
 Best Special, Visual and Graphic Effects
Номинант
 Best Sound: Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
