В 9 сезоне 9 серии сериала «Клиника» Джей Ди вовсю готовится к рождению ребенка, а Эллиот отменяет секс до самых родов. Но Терк предупреждает Дориана, что после родов сексуальная жизнь в семье вообще сойдет на нет.