В 9 сезоне 7 серии сериала «Клиника» каждый студент должен прийти к Коксу на интервью и рассказать, почему он хочет стать врачом. Но такой вопрос ставит Люси в тупик. Чтобы найти ответ, она начинает узнавать у других, почему они выбрали эту работу.