В 9 сезоне 5 серии сериала «Клиника» студенты должны дать характеристики своим преподавателям, и Джей Ди вовсю старается получить наивысшую оценку, в то время как Кокс ведет себя как обычно. Дениз наконец-то соглашается на настоящие отношения с Дрю.