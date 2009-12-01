В 9 сезоне 5 серии сериала «Клиника» студенты должны дать характеристики своим преподавателям, и Джей Ди вовсю старается получить наивысшую оценку, в то время как Кокс ведет себя как обычно. Дениз наконец-то соглашается на настоящие отношения с Дрю.
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