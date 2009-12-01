В 9 сезоне 6 серии сериала «Клиника» Терк тяжело переживает уход Дориана из колледжа. Люси начинает видеть в Эллиот своего кумира и наставника, а Коул переживает, что отец лишит его денег, если у него будет самый низкий рейтинг среди студентов.