В 9 сезоне 3 серии сериала «Клиника» по совету Дориана Люси пытается найти себе наставника в лице Дениз. Джей Ди начинает казаться, что Терк заменил его на Кокса. В то же время Кокс продолжает хвалить студента по имени Дрю.
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