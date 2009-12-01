В 9 сезоне 3 серии сериала «Клиника» по совету Дориана Люси пытается найти себе наставника в лице Дениз. Джей Ди начинает казаться, что Терк заменил его на Кокса. В то же время Кокс продолжает хвалить студента по имени Дрю.