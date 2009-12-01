В 9 сезоне 12 серии сериала «Клиника» Люси просит Коула начать относиться к людям вокруг него с уважением. Келсо решает пройти обследование, и его врачом становится Перри. В то же время Дениз борется с Коксом за звание главного над студентами.
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