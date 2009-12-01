В 9 сезоне 1 серии сериала «Клиника» Терк и Джей Ди счастливы от совместной работы после перерыва длиною в год. Дориан решает устроить вечеринку для своих студентов, но никто не приходит. А молодая студентка Люси перестает верить в себя из-за Кокса.