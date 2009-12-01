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Клиника 9 сезон 1 серия смотреть онлайн

Наш первый день в колледже
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Все серии 9 сезона «Клиника»
Наш первый день в колледже
Сезон 9 / Серия 1 1 декабря 2009
Наш пьяный друг
Сезон 9 / Серия 2 1 декабря 2009
Наша роль моделей
Сезон 9 / Серия 3 8 декабря 2009
Наши истории
Сезон 9 / Серия 4 15 декабря 2009
Наши тайны
Сезон 9 / Серия 5 22 декабря 2009
Наша новая девочка-Бро
Сезон 9 / Серия 6 1 января 2010
Наши белые халаты
Сезон 9 / Серия 7 5 января 2010
Наши пары
Сезон 9 / Серия 8 5 января 2010
Наша чепуха становится реальностью
Сезон 9 / Серия 9 12 января 2010
Наша правдивая ложь
Сезон 9 / Серия 10 19 января 2010
Наши дорогие лидеры
Сезон 9 / Серия 11 26 января 2010
Наши главные проблемы
Сезон 9 / Серия 12 10 марта 2010
Наши благодарности
Сезон 9 / Серия 13 17 марта 2010
О чем cерия

В 9 сезоне 1 серии сериала «Клиника» Терк и Джей Ди счастливы от совместной работы после перерыва длиною в год. Дориан решает устроить вечеринку для своих студентов, но никто не приходит. А молодая студентка Люси перестает верить в себя из-за Кокса.

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