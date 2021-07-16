В 1 сезоне 5 серии сериала «Шмигадун!» Маргарет пытается настроить жителей Шмигадуна против Джоша и Мелиссы. Пока Джош проводит время с Эммой, Мелисса сближается с доктором Лопесом, но на него также претендует некая Графиня.
