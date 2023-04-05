Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шмигадун! 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Шмигадун!
Киноафиша Сериалы Шмигадун! Сезоны Сезон 2

Schmigadoon! 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шмигадун!»

Во 2 сезоне сериала «Шмигадун!», несмотря на то что главным героям удалось наладить отношения и оживить свой роман после того, как они покинули Шмигадун, Джош и Мелисса в очередной раз сталкиваются с трудностями. Поэтому они пытаются снова отправиться в волшебный город. На этот раз главные герои оказываются в мире, который основан на мюзиклах 60-80-х годов. Покинуть заколдованное место нельзя до тех пор, пока герои не обретут настоящую любовь. Впереди Джоша и Мелиссу ожидают новые захватывающие приключения. Им предстоит преодолеть немало испытаний и вновь осознать, как они важны друг другу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Шмигадун! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Это все Шмикаго Welcome to Schmicago
Сезон 2 Серия 1
5 апреля 2023
Ворота души Doorway to Where
Сезон 2 Серия 2
5 апреля 2023
Фарс и фокус Bells and Whistles
Сезон 2 Серия 3
12 апреля 2023
Не порвать нам эту нить Something Real
Сезон 2 Серия 4
19 апреля 2023
Славы предел Famous as Hell
Сезон 2 Серия 5
26 апреля 2023
Довольно, прощай Over and Done
Сезон 2 Серия 6
3 мая 2023
График выхода всех сериалов
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше