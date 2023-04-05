Во 2 сезоне сериала «Шмигадун!», несмотря на то что главным героям удалось наладить отношения и оживить свой роман после того, как они покинули Шмигадун, Джош и Мелисса в очередной раз сталкиваются с трудностями. Поэтому они пытаются снова отправиться в волшебный город. На этот раз главные герои оказываются в мире, который основан на мюзиклах 60-80-х годов. Покинуть заколдованное место нельзя до тех пор, пока герои не обретут настоящую любовь. Впереди Джоша и Мелиссу ожидают новые захватывающие приключения. Им предстоит преодолеть немало испытаний и вновь осознать, как они важны друг другу.