Киноафиша Сериалы Шмигадун! Сезоны Сезон 1 Серия 6

Шмигадун! 2021 6 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Шмигадун!»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 16 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 16 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 23 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 30 июля 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 6 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 13 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Шмигадун!» Эмма предлагает Джошу пересечь мост и отправиться в Нью-Йорк вместе. Мелисса и Джош одновременно понимают, что хотят быть только друг с другом. В Шмигадуне проходят выборы мэра.

