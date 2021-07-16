В 1 сезоне сериала «Шмигадун!» отношения Мелиссы и Джоша утратили былую романтику, и потому пара отправляется в поход, собираясь все наладить. В лесу они натыкаются на город Шмигадун, словно застрявший в 40-х годах. Узнав, что выбраться оттуда они смогут, только когда найдут свою «настоящую любовь», Мелисса и Джош начинают сомневаться в том, следует ли им быть вместе. Пока они пытаются разобраться в собственных чувствах, им приходится вливаться в жизнь городка, чему препятствует жена местного священника Маргарет, стоящая на страже нравственности жителей Шмигадуна.