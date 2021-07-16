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Шмигадун! 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шмигадун!
Киноафиша Сериалы Шмигадун! Сезоны Сезон 1

Schmigadoon! 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шмигадун!»

В 1 сезоне сериала «Шмигадун!» отношения Мелиссы и Джоша утратили былую романтику, и потому пара отправляется в поход, собираясь все наладить. В лесу они натыкаются на город Шмигадун, словно застрявший в 40-х годах. Узнав, что выбраться оттуда они смогут, только когда найдут свою «настоящую любовь», Мелисса и Джош начинают сомневаться в том, следует ли им быть вместе. Пока они пытаются разобраться в собственных чувствах, им приходится вливаться в жизнь городка, чему препятствует жена местного священника Маргарет, стоящая на страже нравственности жителей Шмигадуна.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Шмигадун! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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