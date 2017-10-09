В 9 сезоне 9 серии сериала «Робоцып» создатели попытаются разобраться в правилах Бойцовского клуба. Кроме того, вы узнаете о том, являлись ли истории Роуз о Титанике правдивыми, а Мстители столкнутся с необычным персонажем.