В 9 сезоне 13 серии сериала «Робоцып» вы узнаете, как будет выглядеть Сейлор Земля, когда воины в матросках отправятся к чурросам. В следующей части на экраны вернется Теодора, решившая поделиться со зрителями несколькими секретами.