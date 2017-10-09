В 9 сезоне 1 серии сериала «Робоцып» зрители проведут один день с Сантой, который запомнится им на всю оставшуюся жизнь. У эльфов появляется необычная мечта, а Крампус ввязывается в угольную промышленность, мечтая получить личную выгоду.